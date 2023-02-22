Белоруссия внесла поправки в антироссийскую резолюцию перед голосованием на ГА ООН

Делегация Белоруссии в ООН внесла две поправки в текст проекта резолюции Западных стран, в одной из которых предлагается странам-членам международной организации воздержаться от поставок оружия в зону конфликта на Украине. Голосование по резолюции должно состояться на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в среду, 22 февраля, – сообщает РИА Новости.

В поправке, внесенной Минском, предлагается добавить в текст резолюции призыв «начать мирные переговоры», а также положение, в котором говорится, что «Генассамблея ООН призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта».

Также Белоруссия предлагает убрать из текста резолюции требование к России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ», но оставить при этом призыв к прекращению боевых действий.

В ходе спецсессии ГА ООН в среду, 22 февраля, будет рассмотрен проект антироссийской резолюции «О принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Ожидается, что поправки будут вынесены на голосование Генассамблеи.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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