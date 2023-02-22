СМИ: Американская оборонка не готова к участию в крупных конфликтах

Военно-промышленный комплекс страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста, необходимых, чтобы подготовить США для потенциального участия в крупных военных конфликтах, – сообщает в среду, 22 февраля, агентство Bloomberg.

В своей публикации автор агентства пишет, что «ВПК США страдает от недостатка конкуренции и нехватки потенциала роста, необходимых для участия в крупных промышленных войнах. Если в 1980 году подрядчиками Пентагона выступали более 70 аэрокосмических и оборонных компаний, то с начала 2000-х годов их осталось всего пять – это Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman и Boeing».

Также Bloomberg пишет, что за последние годы в США были свернуты или значительно снижены темпы развития перспективных систем вооружений. Среди них, в частности, программа «будущих боевых систем» (Future Combat Systems), которую Пентагон отменил в 2009 году после восьми лет разработки и 20 миллиардов долларов потраченных средств.

«Сворачивание Future Combat Systems означает, что спустя более чем десятилетие армия США до сих пор не разработала замену своей бронетехники времен холодной войны: танка Abrams и БМП Bradley. … До сих пор не завершена программа создания гиперзвукового оружия, которая началась еще в начале 2000-х годов и с тех пор тормозилась из-за неудачных тестов на ранних этапах. … Расходы на программу по созданию и «доводке» истребителя пятого поколения F-35в течение 66 лет оцениваются в 1,7 триллиона долларов и, несмотря на астрономическую потраченную сумму, самолету до сих пор не хватает программного обеспечения. На доведение этой системы до уровня полноценной эксплуатации может потребоваться еще 21 год», – говорится в публикации.

Бывший стратег по Китаю на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов, а ныне президент Национального Бюро азиатских исследований Рой Кампхаузен в комментарии к материалу Bloomberg, оценивая ситуацию с ВПК Соединенных Штатов, говорит: «У нас есть военно-промышленная база, созданная для достижения сдерживания высочайшего уровня благодаря развернутым нами платформам мирового класса. Но есть и серьезные вопросы к тому, как мы будем поддерживать себя в условиях высокоинтенсивного обычного конфликта продолжительностью более нескольких недель».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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