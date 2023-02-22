МИД РФ: Замысел Запада – направить агрессию на Восток

Руководитель Делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 22 февраля, заявил, что «замыслом европейских соседей является направить агрессию на восток и устранить геополитических конкурентов», – сообщает МИД России.

В ходе своего выступления Гаврилов сказал: «Сегодня спонсируемой Западом карательной политике Киева против мирного населения дается решительный отпор. Делается все возможное, чтобы в новые субъекты Российской Федерации как можно скорее пришел мир. Замысел европейских соседей для нас очевиден: направить агрессию на восток и любыми средствами устранить геополитических конкурентов».

«Продолжение дальнейших поставок оружия киевскому режиму не приблизит мир, но гарантированно обескровит Украину – граждан этой страны силком тащат на фронт, они вынуждены проливать кровь за интересы Запада в геополитическом противостоянии Российской Федерации. Предупреждаем США и их сателлитов о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса на углубление конфронтации с Россией», – заявил российский дипломат.

Вена, Иван Бабурин

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