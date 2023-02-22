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Среда, 22 февраля 2023, 23:21 мск

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Добровольцы получили право бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта

Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом утвердил право бесплатного проезда на общественном транспорте для участников добровольческих формирований. Документ также устанавливает категории граждан, которые могут воспользоваться правом, в зависимости от воинских званий.

В документе, опубликованном в среду, 22 февраля, на портале правовой информации, говорится: «Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом (приложение к настоящему приказу)».

«Соответствующее право предоставляется добровольцам в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории России», – говорится также в приказе министра обороны.

Кроме того, в документе минобороны отмечается, что «граждане, пребывающим в добровольческих формированиях имеют право на проезд на безвозмездной основе при проезде к месту нахождения добровольческого формирования, а также в связи с выполнением задач, стоящих перед добровольческим формированием».

Также добровольцам предоставляется бесплатный проезд «к месту лечения или медицинской реабилитации».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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