После визита Байдена Дуда собирает Совет национальной безопасности

Бюро национальной безопасности Польши в среду, 22 февраля, сообщило, что президент республики Анджей Дуда после двухдневного визита в Варшаву лидера США Джо Байдена созывает в пятницу, 23 февраля, в полдень заседание Совета национальной безопасности, – сообщают СМИ.
В сообщении польского Бюро национальной безопасности говорится, что «на заседании Совбеза будут обсуждаться вопросы безопасности страны, в том числе, в контексте консультаций президентов Польши и США, а также внеочередного саммита Бухарестской девятки».
Варшава, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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