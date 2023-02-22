От Пентагона потребовали отчет о $113 млрд, потраченных на поддержку киевского режима

Глава комитета по надзору палаты представителей Конгресса США Джеймса Комера запросил Пентагон, Госдеп, Агентство по международному развитию представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных военную и другую помощь Киеву, – сообщают СМИ.

В заявлении конгрессмена, опубликованном на сайте комитета, в частности, говорится: «Комитет по надзору и ответственности проводит проверку обеспеченной налоговыми поступлениями помощи Украине. С начала вторжения России в Украину почти год назад Конгресс предоставил более 113 миллиардов долларов на поставки оборонной, гуманитарной, экономической и административной помощи. Критически важно, чтобы все структуры, контролирующие эти средства, обеспечивали их расходование по предназначению. Это поможет избежать рисков растрат, мошенничества и различных злоупотреблений».

«Для обеспечения контроля комитет запросил у Госдепа, Пентагона и Агентства по международному развитию USAID документы и сведения для понимания того, как осуществляется надзор за средствами за период с 24 февраля 2022 года по настоящее время. Все сведения должны быть предоставлены до 8 марта», – говорится также в заявлении Комера.

Вашингтон, Иван Бабурин

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