Жителей новых регионов России призвали усилить бдительность в День защитника Отечества

Врио глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, в среду, 22 февраля, призвал население республики «быть аккуратнее» в День защитника Отечества 23 февраля, так как, украинские неонацисты активизируются по праздникам.

В своей Telegram-канале Пушилин написал: «Дорогие друзья, мы по опыту знаем, что противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие 2-3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся. Наши артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу, ПВО находится в усиленном режиме. Тем не менее просьба быть аккуратнее, без лишней надобности не перемещайтесь по улицам. Берегите себя и своих близких».

К призыву лидера ДНР усилить бдительность в праздничный день присоединился и заместитель врио губернатора Запорожской области Владимир Рогов.

«Нам всем нужно усилить бдительность на период праздничных и выходных дней, особенно 23 февраля. Наш враг любит бить по символам и смыслам. Да и режим в Киеве никогда не скрывал, что ведет «пиар-войну», – заявил Рогов.

Донецк, Иван Бабурин

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