СМИ: Белый дом предупредил Киев, что поддержка не безгранична

Киев получил предупреждение от Администрации президента США о том, что ресурсы Вашингтона по поддержке Украины не бесконечны, и они однажды закончатся, – сообщает в среду, 22 февраля, агентство Reuters.

Собеседник агентства из администрации Байдена, в частности, заявил: «Администрация сообщила руководству Украины о не безграничных ресурсах Соединенных Штатов. Все понимают, что это (конфликт, – прим.ред.) должно в какой-то момент закончиться. И мы бы хотели увидеть конец этого раньше, нежели позже».

Агентство также отмечает, что проведенный с 6 по 13 февраля 2023 года опрос Reuters/Ipsos среди более чем четырех тысяч американцев показал падение уровня поддержки военной помощи Украине с 73% в апреле 2022 года до 58% в феврале текущего года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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