Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 февраля, во время поздравления граждан России с Днем защитника Отечества особо отметил героизм бойцов, «сражающихся на наших исторических территориях с неонацизмом» и заявил, что «несокрушимое единство – залог нашей победы».

В своем видеообращении глава государства сказал: «Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически. Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции.

Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство – залог нашей победы».

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады.

«Будем и дальше насыщать войска передовой техникой: это и новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. В 2023 году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал», начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон», – заявил президент

«В этот день низкий поклон и самые теплые слова – нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов», – подчеркнул российский лидер.

Москва, Иван Бабурин

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