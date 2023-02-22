Небензя назвал резолюцию западных стран по Украине «антироссийской и вредоносной»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на спецсессии Генассамблеи по Украине в среду, 22 февраля, назвал подготовленный западной коалицией проект резолюции «О принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине» «антироссийским и вредоносным», – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Небензя сказал: «Чуть больше года назад Украина и ее западные покровители созвали 11-ю чрезвычайную спецсессию ГА ООН. Тогда многие из стран-членов ООН оказались дезориентированы и пошли на поводу у коллективного Запада, который взывал к тому, что ничего более страшного в истории человечества никогда якобы не происходило и потому и ответ на действия России нужен беспрецедентный. С тех пор многие члены ГА ООН лучше разобрались в причинах и произошедшего, и происходящего. И западному лагерю стало гораздо сложнее мобилизовывать страны-члены ООН в поддержку своего «крестового похода» против России. Об этом свидетельствует и выносимый на голосование выхолощенный проект резолюции, который, тем не менее, остается антироссийским и вредоносным».

«Сейчас западные коллеги предпочитают об этом не вспоминать, но в конце 2021 года Россия выдвигала целый ряд конкретных инициатив по деэскалации и укреплению доверия в Евроатлантике. Мы предлагали США и НАТО подписать договоры по гарантиям безопасности. Тем самым мы давали шанс дипломатии. Но этот шанс был высокомерно отвергнут США и их союзниками. Они наотрез отказались даже обсуждать наши инициативы, которые, будь они реализованы, позволили бы избежать того, что мы наблюдаем сегодня», – сказал в заключении российский дипломат.

РИА Новости сообщает, что в тексте резолюции «О принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине» говорится, что «Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от РФ немедленно вывести все свои войска, призывает Москву немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре». Следует отметить, что такого же призыва к Киеву в проекте резолюции нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса.

Отметим, что председатель сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Чаба Кёрёши в среду, 22 февраля, обратился на русском языке «к лидерам и народу России».

«Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации: Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание» – сказал Чаба Кёрёши в ходе своей речи на спецсессии Генассамблеи по Украине.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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