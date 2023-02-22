Польша готова отправить танки Leopard на Украину, но есть проблемы с запчастями

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 22 февраля, заявил, что несмотря на проблемы с запчастями, немецкие танки Leopard будут готовы к отправке на Украину в течение месяца, – сообщает CNN.

В интервью телеканалу Дуда сказал: «Сегодня наши Leopard готовы для отправки на Украину. В нашем учебном центре на подобных танках тренируются украинские военные, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения. В течение одного месяца они будут готовы вернуться в Украину вместе с танками».

«У Польши, конечно, есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецких танков. Но, такие сложности не только у нас, такие проблемы довольно распространены, ведь, у других стран тоже есть Leopard, а у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем, почему так происходит, но оно так есть», – отметил польский лидер.

Варшава, Иван Бабурин

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