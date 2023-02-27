Москва готовит контрсанкции против США и Канады

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 27 февраля, заявила, что Россия ответит на санкции США и Канады «на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», – сообщили в российском МИДе

В комментарии дипломата, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву. В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания.

«Западные ограничительные меры нацелены на подрыв промышленного и финансового потенциала России, а также на исключение страны из мировых хозяйственных связей. Эти попытки, приуроченные к годовщине начала специальной военной операции, столь же бесперспективны и бездумны, как и постоянно звучащие на Западе заклинания о «стратегическом поражении Москвы», – заявила Захарова.

Напомним, что на минувшей неделе США ввели очередные санкции против более чем 100 физических лиц и компаний из России, а Канада против 63 организаций 129 физлиц, включая звезду мирового хоккея Владислава Третьяка, а также советских космонавтов Светланы Савицкой и Валентины Терешковой.

Москва, Иван Бабурин

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