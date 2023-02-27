Киевский режим превратил в укрепрайон самый большой остров на Днепре

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 27 февраля, заявил, что киевский режим превратил крупнейший на Днепре остров Хортица в укрепрайон, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Рогов сказал: «Крупнейший на Днепре остров Хортица, расположенный в черте города Запорожье и который является заповедной территорией, превращен украинскими войсками в укрепрайон. На острове маскируется военная техника, а также находится система ПВО. Одну из установок удалось уничтожить минувшей ночью. Ранее на острове также были уничтожены боевики украинских нацистских подразделений и иностранного легиона, которые располагались там на базе отдыха и в профилактории».

Мелитополь, Иван Бабурин

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