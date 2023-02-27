Польша готова полностью закрыть границу с Белоруссией

Варшава рассматривает возможность полного закрытия границы с Белоруссией, заявил в понедельник, 27 февраля, замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

В эфире польского общественного радио Вонсик сказал: «Польша готова к различным ситуациям, и я бы не исключал ситуацию, что у нас не будет движения через границу с Беларусью. Мы готовы и нацелены на дальнейшие действия, в то же время посмотрим, как будет вести себя белорусская сторона. Мы ждем определенных сигналов».

Напомним, что Польша с 10 февраля приостановила на неопределенное время работу пограничного пункта «Бобровники-Берестовица» на границе с Белоруссией. С 21 февраля в польском пункте пропуска «Кукурыки» было ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

В настоящее время на польско-белорусской границе работает два пункта пропуска: для грузового транспорта «Козловичи-Кукурыки», для легкового – «Брест-Тересполь».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»