Орбан: Европа скатывается к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии весенней сессии парламента в понедельник, 27 февраля, завил, что «вся Европа скатывается к войне», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию телеканала М1.

В ходе своего выступления Орбан сказал: «Венгрия опасается, что какая-нибудь из стран ЕС направит на Украину свои войска. Вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Страны ЕС уже направляют туда танки, обсуждают передачу истребителей, и если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска».

Кроме того, венгерский премьер заявил, что Будапешт поддерживает план КНР по мирному урегулированию на Украине.

«Нужно прекращение огня и начало мирных переговоров. Венгрия на всех международных форумах призывает к миру, я вижу, что большая часть государств поддерживает мир. Венгрия не может изолироваться от большей части мира... Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его», – заявил Виктор Орбан.

Будапешт, Иван Бабурин

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