В Молдавии предложили официально заменить родной язык на румынский

Депутаты правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» выступили с законодательной инициативой о замене в законах и статьях Конституции государственного, официального молдавского языка на румынский , – сообщает в понедельник, 27 февраля, МолдПресс.

В проекте закона, зарегистрированном в парламенте Молдавии, в частности, говорится «замене подлежат словосочетания «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» на «румынский язык». Эта законодательная инициатива является не обычной инициативой по изменению Конституции, а технической, вытекающей из обязанности исполнять и/или реализовывать акты Конституционного суда».

В свою очередь, депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя в своем Telegram-канале написал: «24 февраля в парламенте Молдавии зарегистрирован законопроект, который предусматривает замену словосочетаний «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» и «молдавский язык» на «румынский язык». При этом, в Конституции Молдовы официальным языком страны прописан молдавский».

Кишинев, Иван Бабурин

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