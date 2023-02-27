Лукашенко призвал Киев заключить мирный договор без предварительных условий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил, что у Киева нет другого пути, как заключить мирный договор без предварительных условий сейчас, пока Россия не поставила свою экономику на военные рельсы, – передает в понедельник, 27 февраля, телеканал «Беларусь 1».

В эфире телеканала, Лукашенко говорит: «Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий. Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент. Россия готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию. Она с первых дней это делала: два раунда переговоров прошли по мирному урегулированию в Беларуси, потом они уехали в Стамбул, потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования».

«Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы понимаем, что американцы подталкивают Европу идти по антикитайскому пути. Европа сопротивляется, и – правильно. Потому что, если они будут отгораживаться от Китая, не дай бог еще вступят в противоречия с Китаем, а с другой стороны их будет давить Америка, Европа может исчезнуть. Прежде всего Западная Европа», – подчеркнул белорусский лидер.

Минск, Иван Бабурин

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