Орбан: Будапешт не позволит «замести под ковер» возможный подрыв газопровода на юге Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламенте перед началом весенней сессии в понедельник, 27 февраля, заявил, что в случае вывода из строя газопровода на юге Европы, как это произошло с «Северными потоками», «замести все это под ковер» не получится, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию телеканала М1.

В ходе своего выступления венгерский премьер сказал: «Хотел бы напомнить, что южный интерконнектор, по которому газ поступает в Венгрию, стал ударной силой венгерской экономики. Взрыв «Северного потока», который, как вы знаете, произошел, был просто терактом, кто бы его ни совершил, это была террористическая акция. Если это сделали на севере только для того, чтобы в Европу не поступал газ из России, то это могут сделать и на юге. Мы вместе с Сербией дали понять, что если это произойдет, не получится так просто отделаться, замести под ковер, как это делают сейчас с подрывом «Северного потока».

Будапешт, Иван Бабурин

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