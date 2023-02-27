Британия выступает против «заморозки» конфликта на Украине

Советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу во время выступления в парламенте, в понедельник, 27 февраля, заявил, что Великобритания не хочет допустить заморозки конфликта в Украине, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопросы парламентарием, Бэрроу, в частности, сказал: «Мы не хотим видеть замороженный конфликт. Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру. Мы пришли к выводу, что нам нужно ускорить передачу помощи Украине. Великобритания не собирается направлять истребители на Украину, вместо этого Киеву будут переданы танки и дальнобойные вооружения».

«Я выступаю за быстрое окончание конфликта с учетом сохранения территориальной целостности Украины. Авторы любых мирных инициатив должны исходить из незыблемости украинского территориального суверенитета», – подчеркнул советник британского премьера.

Лондон, Иван Бабурин

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