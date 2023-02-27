Песков: Запад должен понять, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для возобновления России участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) Запад, ведомый США, должен понять, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, – сообщают в понедельник, 27 февраля, Известия.

В интервью изданию Песков, отвечая на вопрос о возможности возобновления участия РФ в ДСНВ, сказал: «Разумеется, условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой».

Также представитель Кремля заявил, что мир движется к многополярности, где нет деления стран на касты цивилизованных и всех остальных.

«Очевидно, что весь мир двигается в сторону многополярности. В сторону системы взаимоотношений, где не существует некой касты «цивилизованных стран» и всех остальных. Мира, где все равны, где все учитывают обеспокоенности друг друга, где все или соглашаются, или не соглашаются, но в равной степени имеют право голоса и рассчитывают на то, что их слышат. Где не приемлем новый колониализм. И, наверное, где все проблемы, действительно, решаются за столом переговоров. Но до этого еще нужно дойти. Сейчас мы явно находимся в «транзитарном» периоде», – отметил пресс-секретарь главы государства.

Москва, Иван Бабурин

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