Белый дом: Китай – несправедливый посредник между Россией и Украиной, потому что Пекин принимает у себя Лукашенко

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 27 февраля заявил, что Вашингтон не считает Китай справедливым посредником между Россией и Украиной, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Китай совсем не справедливый посредник между Россией и Украиной. Мы ясно видим его на стороне России, и тот факт, что завтра Китай принимает у себя президента Беларуси, также доказывает это».

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта с официальным визитом посетит Пекин, где встретится с главой КНР Си Цзиньпином.

Вашингтон, Иван Бабурин

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