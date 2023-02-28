Москалькова призвала Генпрокуратуру и Следком активнее наказывать за русфобию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на расширенном заседании постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству во вторник, 28 февраля, призвала Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ активнее назначать наказания за проявления русофобии, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский омбудсмен сказала: «Наше уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за дискриминацию по расовому признаку. Сегодня явление, с которым мы каждый день сталкиваемся и получившее название «русофобия», в правовом поле оформлено. И нужно Генеральной прокуратуре и Следственному комитету активнее использовать те инструментарии, которые есть, а также укрепить их особенной частью, специальным составом, поскольку, в этих действиях есть повышенная общественная».

«Необходимо стимулировать тот общественный народный трибунал, который поддерживает Сергей Викторович Лавров. Но не только за злодеяния и пытки, но и факты русофобии. Да, мы должны назначать за них общественное наказание», – заявила Москалькова.

Также, говоря о росте числа обращений по фактам русофобии, уполномоченный по правам человека в РФ сказала: «Ко мне, как к уполномоченному по правам человека, количество обращений от наших соотечественников выросло практически в четыре раза, по сравнению с прошлым годом. … Мы должны создать в России все условия для свободного возвращения в страну, которая готова их защитить».

Москва, Иван Бабурин

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