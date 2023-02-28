Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3),

В документе, опубликованном во вторник, 28 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Предусматривается, что Российская Федерация приостанавливает действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года. …Закон ступает в силу после официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом».

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин во время оглашения Послания к Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре ДСНВ, но не выходит из него.

«Прежде чем вернуться к обсуждению, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса», – отметил глава государства.

Москва, Иван Бабурин

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