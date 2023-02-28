Столтенберг – Киеву: Сначала победа, потом – НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин по итогам международной конференции в Хельсинки во вторник, 28 февраля, заявил, что страны-члены Организации пришли к согласию относительно того, что Украина станет членом альянса, но только после победы на поле боя, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами генсек альянса сказал: «Союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом нашего альянса, но это долгосрочная перспектива. Сейчас вопрос заключается в том, чтобы обеспечить победу Украине, как суверенному, независимому государству. А значит, надо поддерживать Украину».

Отвечая на вопрос, должно ли НАТО или отдельные страны-члены Организации предоставить гарантии безопасности Украине, Столтенберг сказал, что «союзники по альянсу вместе с партнерами и так предоставляют беспрецедентный уровень военной поддержки Украине».

Хельсинки, Иван Бабурин

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