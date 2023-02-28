Администрация Байдена выступила «решительно за» тотальную электронную слежку за иностранцами за пределами США

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник, 28 февраля, выпустил заявление, в котором говорится, что президент США Джо Байден хочет продлить действие раздела федерального закона «О слежке», позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за иностранцами за пределами США, – сообщают СМИ.

В опубликованном заявлении Салливана, в частности, говорится: «Администрация Байдена-Харрис решительно поддерживает продление конгрессом истекающий срок в декабре 2023 года действия раздела 702 закона об иностранном разведывательном наблюдении (FISA) (позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам). …Генеральный прокурор и директор национальной разведки США уже обратились с соответствующим письменным запросом к руководству конгресса».

Вашингтон, Иван Бабурин

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