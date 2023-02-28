Германия «оголила небо» над Берлином ради защиты киевского режима

Глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в настоящий момент Берлин не защищен от атак с воздуха, так как имеющиеся системы противовоздушной обороны (ПВО) были переданы Киеву, – сообщает во вторник, 28 февраля, издание Pioneer.

В интервью изданию Паппергер, в частности, сказал: «Две системы ПВО, которые могли бы защитить Берлин, на данный момент находятся на Украине. Несколько систем противовоздушной обороны Skynex и Skyranger могли бы защитить всю столицу ФРГ от нападений с воздуха, но на данный момент город не защищен».

Берлин, Иван Бабурин

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