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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 28 февраля 2023, 19:38 мск

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Германия «оголила небо» над Берлином ради защиты киевского режима

система NASAMS. Фото главы ОП Украины Андрея Ермака

Глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в настоящий момент Берлин не защищен от атак с воздуха, так как имеющиеся системы противовоздушной обороны (ПВО) были переданы Киеву, – сообщает во вторник, 28 февраля, издание Pioneer.

В интервью изданию Паппергер, в частности, сказал: «Две системы ПВО, которые могли бы защитить Берлин, на данный момент находятся на Украине. Несколько систем противовоздушной обороны Skynex и Skyranger могли бы защитить всю столицу ФРГ от нападений с воздуха, но на данный момент город не защищен».

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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