Россия официально вышла из международных договоров Совета Европы

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении России перестают действовать Устав Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.

В документе «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы», опубликованном во вторник, 28 февраля, на официальном портале правовой информации, говорится: «В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года», а также около десяти протоколов.

Всего Россией денонсируется 21 документ.

Москва, Иван Бабурин

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