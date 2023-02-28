Глава израильского МИДа публично осудил СВО

Глава МИД Израиля Эли Коэн на совместной пресс-конференции по итогам встречи с германской коллегой Анналеной Бербок в Берлине публично осудил специальную военную операцию, проводимую Россией на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ глава израильской дипломатии сказал: «Конечно, мы осуждаем российскую агрессию. Поэтому, как вы знаете, мы поддержали резолюцию ООН по поводу мирного соглашения, представленную президентом Зеленским».

Как отмечают СМИ, Израиль неоднократно подвергался осуждению ООН за то, что регулярно проводит войсковые операции против соседних государств.

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»