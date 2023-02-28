В Пентагоне рассказали, почему обучать украинских военных пилотов на F-16 не имеет смысла

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, посвященных военной помощи Украине во вторник, 28 февраля, заявил, что Соединенные Штаты не видят смысла начинать обучение украинских военных летчиков на истребителях F-16, так как Киев может никогда их не получить, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос зам.шефа Пентагона сказал: «Нет, мы еще не приступали к обучению украинских военных использованию F-16. Наша оценка состоит в том, что сроки доставки данных истребителей и сроки проведения подготовки являются, в сущности, одинаковыми – примерно 18 месяцев… И, поскольку мы не приняли решения поставить Украине данные машины также, как наши союзники и партнеры, на мой взгляд, начинать обучение использованию этих систем не имеет смысла, так как Украина, возможно, их никогда не получит».

«Киев просил до 128 истребителей 4-го поколения, но мы считаем, что Украине нужно в перспективе от 50 до 80 истребителей F-16», – отметил также Колин Каль.

Кроме того, представитель Пентагона заявил, что «конфликт на Украине может продолжаться еще три года. Мы не знаем траектории развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года».

Вашингтон, Иван Бабурин

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