Российский дипломат рассказал, как осколок израильской ракеты упал рядом с посольством в Дамаске и призвал прекратить обстрелы Сирии

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН во вторник, 28 февраля, сообщил, что при обстреле Израилем Дамаска обломок ракеты упал в 300 метрах от российского посольства и призвал Тель-Авив прекратить вооруженные провокации против Сирии, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Полянский сказал: «19 февраля ВВС Израиля нанесли очередные удары по территории Сирии. Было атаковано несколько целей в Дамаске и его окрестностях. Одна из ракет попала в жилой дом в районе плотной городской застройки, в результате чего погибли 5 человек, еще 15 получили ранения. Один из осколков, перехваченной сирийскими ПВО израильской ракеты, упал в 300 метрах от здания посольства России в Дамаске».

«Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельного призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона. Продолжение подобной практики Израилем абсолютно неприемлемо, особенно когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают сирийцам в преодолении последствий землетрясения», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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