Вашингтон продаст Японии 400 «томагавков»

Премьер-министр Япония Фумио Кисидаво время выступления в парламенте заявил, что Токио закупит у США 400 крылатых ракет «Томагавк», – сообщает во вторник, 28 февраля, газета The Asahi Shimbun.

Издание пишет, что «ракеты производства США могут быть использованы для нанесения ударов по вражеским базам, с которых планируется нападение на Японию. Кисида не уточнил, сколько будет стоить каждая ракета. Однако известно, что для повышения обороноспособности Японии в бюджетном плане на 2023 финансовый год на покупку «томагавков» правительство предусмотрело 211,3 миллиарда иен (1,55 млрд. долларов)».

Токио, Иван Бабурин

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