Член Комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США Адам Смит во время выступления во вторник, 28 февраля, заявил, что поставка Украине истребителей F-16 – это неразумное использование ресурсов, – сообщает телеканал C-SPAN.

В ходе своего выступления в Конгрессе Смит сказал следующее: «Я собираюсь остановиться на одном из этих примеров, поскольку считаю, что это действительно хороший пример, и это F-16, которым все здесь одержимы в последние недели. Мы рассмотрели этот запрос, и у меня было много бесед со свидетелями, выступавшими перед нами, а также с представителями министерства обороны. В лучшем случае, мы могли бы получить несколько оперативных F-16 на Украине в течение года, может быть, восьми месяцев, если бы мы действительно поднажали. И это была бы удача, потому что нужно не только обучить пилотов. Нужно обучить механиков. У вас должны быть аэродромы, где можно разместить F-16, и у вас должны быть запасные части, чтобы все это работало. Поэтому мы рассмотрели это и решили, что это неразумное использование ресурсов, необходимых для победы в войне».

Вашингтон, Иван Бабурин

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