В США приняли ряд законов, направленных на введение санкций против Китая

Законопроекты, направленные на защиту Тайваня от посягательств со стороны Пекина и на введение санкций против Китая принял во вторник, 28 февраля, финансовый комитет палаты представителей США, – передают СМИ.

Так, сообщается, что среди утвержденных американскими конгрессменами инициатив фигурирует «Закон о предотвращении конфликтов на Тайване», нацеленный на сдерживание возможной военной агрессии КНР в отношении Тайбэя. Этот закон требует от главы минфина США Джанет Йеллен ввести финансовые санкции против китайских чиновников и членов их семей.

Согласно закону «О давлении на регулирующие организации для прекращения угроз от КНР» властям США предписывается добиваться «исключения Китая из крупнейших международных объединений, включая G20, Совет по финансовой стабильности и Базельский комитет по банковскому надзору».

Кроме того, принятые законопроекты в поддержку членства Тайваня в Международном валютном фонде предполагают давление на Международный валютный фонд (МВФ) с целью «сокращения доли юаня в корзине специальных прав заимствования».

Вашингтон, Иван Бабурин

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