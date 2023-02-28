Патрушев: Сегодня нужно сделать выбор – отстаивать свои ценности или покориться диктату коллективного Запада во главе с США

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Каракасе во время российско-венесуэльских консультаций по безопасности с секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнелас Феррейра во вторник, 28 февраля, заявил, что сегодня нужно сделать выбор – отстаивать свои ценности и самобытность или покориться диктату коллективного Запада во главе с США, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Патрушев, в частности, сказал: «Сегодня весь мир переживает момент истины, когда нужно сделать выбор – отстаивать свободу выбора, пути развития, свои ценности и самобытность или покориться диктату коллективного Запада во главе с США. Вашингтон и его сателлиты не просто стремятся сохранить однополярное мироустройство, они пытаются создать глобальную колониальную империю, где будет слышен только голос Запада. Для этого Запад использует старые методы: политическое давление, военный шантаж, финансовое закабаление, санкции и пропаганду».

«США стремятся заставить наших партнеров порвать любые связи с Россией, оказывая на них беспрецедентный натиск», – отметил Секретарь Совбеза России.

В аппарате российского Совета безопасности также сообщили, что в столице Венесуэлы в ходе российско-венесуэльских консультаций по безопасности с участием представителей министерств и ведомств обеих стран по линии спецслужб и правоохранительных органов «были рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества по линии министерств юстиции, включая обмен опытом в сфере нормативно-правового регулирования деятельности иностранных некоммерческих организаций, взаимодействие по линии специальных служб, правоохранительных органов. Отдельное внимание уделено противодействию «цветным революциям» и сотрудничеству в сфере информационной безопасности».

Каракас, Иван Бабурин

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