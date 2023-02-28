ООН: Односторонние санкции затрудняют доставку гуманитарной помощи в Сирию

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во вторник, 28 февраля, заявил, что односторонние санкции некоторых стран затрудняют доставку гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию, – передает агентство EFE.

Агентство сообщает, что Гриффитс сказал: «ООН работает над тем, чтобы реагировать на непреднамеренные препятствия, возникающие из-за действующих санкций и законов ряда стран о борьбе с терроризмом. Проблема возникает из-за мер предосторожности, принимаемых частным сектором, опасающимся попасть под санкции в случае организации поставок помощи в Сирию».

«США, ЕС и Великобритания предприняли ряд шагов, чтобы облегчить доставку помощи. ООН приветствует эти шаги», – отметил замгенсека ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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