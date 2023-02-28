Лавров выступит на встрече глав МИД «Большой двадцадки»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 28 февраля, сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Дели 1 и 2 марта примет участие во встрече с коллегами из G20.

Захарова, в частности, сказала: «1-2 марта в Нью-Дели глава МИД РФ примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств группы двадцати. Прорабатывается ряд двусторонних встреч на «полях» G20, в частности, запланированы встречи с коллегами из Китая, Бразилии, Индии».

«Российская сторона на предстоящей встрече глав МИД G20 намерена призвать коллег по «двадцатке» к переходу на расчеты в национальных валютах, созданию независимых страховых схем и транспортных маршрутов. Подробно изложим действия России по нивелированию этих угроз, диверсификации внешнеторговых связей и логистических коридоров, призовем конструктивно настроенных коллег по «двадцатке» к переходу на национальные валюты, состыковке расчетно-платежных механизмов, созданию независимых страховых схем и транспортных маршрутов. Российская сторона также намерена выступить в пользу серьезной демократизации глобальных институтов экономического управления, расширения роли государств БРИКС и развивающихся стран в принятии решений в рамках Бреттон-Вудских структур и ВТО, а также поддержать заявку Африканского союза на получение статуса постоянного члена «Группы двадцати», – говорится в комментарии на сайте российского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что «Россия намерена четко высказать свои оценки текущей ситуации в сфере безопасности, энергетики и продовольствия. Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода «Северный поток», незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений для нужд Африки и беднейших стран. Привлечем внимание к деструктивным барьерам, которые Запад плодит в геометрической прогрессии в отношении экспорта критически важных для мировой экономики товаров, включая энергоносители и сельхозпродукцию».

Москва, Иван Бабурин

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