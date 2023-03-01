Парламент Израиля проголосовал за смертную казнь для террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 1 марта, заявил, что Кнессет (парламент) одобрил в предварительном чтении законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов, – сообщает The Jerusalem Post.

В своем Telegram-канале Нетаньяху написал: «Мы утвердили в Кнессете закон о смертной казни для террористов».

The Jerusalem Post пишет, что «за» законопроект проголосовали 55 депутатов, «против» голосами -9, при этом большинство народных избранников от оппозиции отсутствовала на голосовании в знак протеста. В случае одобрения правительством Израиля законопроект вернется в Кнессет для рассмотрения в первом чтении».

«Согласно законопроекту, смертная казнь грозит любому человеку, который умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти к определенной публике… и с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине», – говорится в публикации The Jerusalem Post.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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