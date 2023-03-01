В Артемовске остается несколько тысяч украинских неонацистов, брошенных «на убой»

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в среду, 1 марта, заявил, что в Артемовске (Бахмуте) остаются несколько тысяч украинских военных, которых Киев бросил «на убой», – сообщает Первый канал

В эфире телеканала Кимаковский сказал: «Потери среди подготовленных украинских военных в городе составляют до 70% личного состава, эти подразделения сейчас вывели на доукомплектование. Речь идет именно о подготовленных военных, и теперь, если Киев и будет направлять дополнительные силы в Артемовск, это будут те подразделения, «которые им не важны».

Отметим также, что МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале сообщило, что «саперы МЧС ДНР продолжают разминирование территории Петровского района г. Донецка от противопехотных мин «Лепесток». 1 марта саперы уничтожили более 40 противопехотных мин. Работы будут продолжены».

Донецк, Иван Бабурин

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