Иран запланировал совместные морские учения со странами Индийского океана

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани Иран в среду, 1 марта, заявил, что в текущем году планируется провести учения морскиех сил с участием прибрежных государств Индийского океана, – передает агентство Mehr.

Как сообщает агентство иранский контр-адмирал, в частности, сказал: «Мы планируем провести учения, и мы пригласили все страны вдоль Индийского океана к сотрудничеству. Надеюсь, что совместные учения пройдут в текущем году. Учения с участием Ирана, Китая и России проводятся каждый год. В этом году в них примут участие и другие представители из региона

«Уровень сотрудничества в рамках Военно-морского симпозиума Индийского океана (IONS) должен быть повышен, а его участники должны играть более активную роль. Необходимо поддерживать связи между Ираном, Пакистаном и Оманом. Путем создания центров безопасности между этими тремя странами будет оказываться помощь судам», – подчеркнул Шахрам Ирани.

Тегеран, Иван Бабурин

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