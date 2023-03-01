Берлин выразил желание национализировать «Северный поток» в своих интересах

Депутат Европарламента от ФРГ Мориц Гернер в среду, 1 марта, обратился к Еврокомиссии (ЕК) с предложением рассмотреть возможность национализации Германией газопровода «Северный поток-2» для использования в собственных целях, – сообщает Лента.ру.

В своем обращении к ЕК Гернер заявляет, что «инфраструктура «Северного потока-2» может быть полезна Берлину. Считает ли Еврокомиссия, что Германии стоит национализировать инфраструктуру «Северного потока-2» для транспортировки СПГ, а также, при каких условиях и обстоятельствах Комиссия сочтет такой вид санкционирования оправданным?»

Брюссель, Иван Бабурин

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