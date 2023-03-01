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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 1 марта 2023, 19:16 мск

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Министр армии США призвала серьезно относиться к возможностям российской армии

Пентагон, фото: pixabay.com

Министр армии США Кристин Вормут в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в среду, 1 марта, заявила, что Соединенные Штаты не должны быть безрассудными при оценке военных возможностей России, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Вормут сказала: «Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях России. По оценкам США, за все время конфликта на Украине Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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