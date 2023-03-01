СМИ: Европа подготовила план по увеличению поставок снарядов для Украины

План, предусматривающий повышение поставок боеприпасов Украине и наращивание объемов их производства в странах Евросоюза разработала Еврокомиссия (ЕК), – сообщает в среду, 1 марта, немецкое издание Der Spiegel.

Журнал, со ссылкой на текст документа ЕК, имеющийся в редакции, пишет, что «первый пункт «плана» предусматривает увеличение поставок Украине боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Во втором пункте говорится о незамедлительной закупке через Европейское оборонное агентство таких боеприпасов, чтобы восполнить собственную нехватку. В третьем пункте говорится о долгосрочном увеличении европейских мощностей по производству боеприпасов с учетом изменившейся ситуации с безопасностью».

Der Spiegel также сообщает, что вышеозначенный план «будет представлен послам стран ЕС в четверг, 2 марта, а главы минобороны стран-членов Организации обсудят эти предложения на неформальной встрече в Стокгольме на следующей неделе. Решения, вероятно, будут приняты в конце марта на саммите Евросоюза».

Брюссель, Иван Бабурин

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