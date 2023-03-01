Анкара выступила против односторонних санкций

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции в Нью-Дели в среду, 1 марта, заявил, что Анкара выступает против введения любых односторонних ограничений без санкции ООН, – сообщают СМИ.

Общаясь с журналистами, глава турецкой внешней политики сказал: «Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Так что это касается не только России, но мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран».

«Турции не надо сопротивляться попыткам принудить ее присоединиться к антироссийским санкциям, поскольку Анкара сама принимает решения, и никто не может надавить на турецкое руководство», – подчеркнул Чавушоглу.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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