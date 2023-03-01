Президент Израиля выступил с обращением в связи с массовыми акциями протеста

Президент Израиля Ицхак Герцог на базе ВМФ ЦАХАЛа, во время церемонии по случаю окончания курса боцманов в среду, 1 марта, выступил с обращением в связи с событиями последнего дня и расколом в израильском обществе, вызванном попыткой правительства провести юридическую реформу, – сообщают израильские СМИ.

В своем обращении Ицхак Герцог сказал, что «еще не поздно прийти к соглашениям, которые принесут Израилю стабильность. В противном случае, я беспокоюсь о нашем общем будущем. …Сам факт создания Израиля является чудом, благодаря которому появилось еврейское и демократическое государство. Не позволим государство приблизиться к точке невозврата».

Участников акций протеста президент Израиля назвал «хорошими гражданами и патриотами Израиля, которые всем сердцем переживают за будущее своей страны».

Следует отметить, что также сегодня, 1 марта, пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху сделает заявление в 20:10 из своей канцелярии в Иерусалиме.

Между тем полиция разгоняла участников акций протеста водометами и светошумовыми гранатами в Иерусалиме, Тель-Авиве и других израильских городах, где тысячи протестующих против запланированной правительством юридической реформы вышли на улицы.

Израильские СМИ сообщают, что ближе е вечеру обстановка в Тель-Авиве стала более спокойной, однако в Иерусалиме беспорядки усилились. В Тель-Авиве были задержаны около 40 человек, некоторые из них пытались заблокировать центральные улицы города. Задержания также производили в Хайфе, Кфар-Сабе, Каркуре и Кирьят-Шмоне.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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