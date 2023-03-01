Венгерские депутаты выступили против принятия в НАТО Швеции и Финляндии

Наложить вето на расширение НАТО предложил в среду, 1 марта, представитель венгерской партии Mi Hazánk (Наша страна) Элед Новак при обсуждении в Государственном собрании (парламенте) ратификации принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Новак сказал: «Mi Hazánk единственной из партий выступает за то, чтобы Венгрия наложила вето на расширение НАТО, поскольку это будет рассматриваться как провокация, новый шаг к мировой войне, в то время как международным интересам отвечает нейтральная зона. У партии нет претензий к Финляндии и Швеции, однако мир Европы и хрупкое равновесие обеспечены только в том случае, если у России и НАТО нет или практически нет общей границы».

«Венгрия должна быть свободной и нейтральной без иностранных войск на ее территории. Пришло время для Венгрии, наложив вето на расширение НАТО, наконец, принять меры против расширения войны», – заявил венгерский политик.

Будапешт, Иван Бабурин

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