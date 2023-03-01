Минобороны упорядочило выдачу оружия добровольцам

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил приказ, определяющий порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, … порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях».

«Стрелковое оружие, согласно документу, будет закрепляться под личную подпись с указанием фамилии, имени и отчества, а также номером удостоверения гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, а временно невостребованные материальные ценности должны сдаваться на склады части-формирователя», – говорится в тексте приложения к приказу.

Кроме того, документ гласит: «Обеспечение добровольческих формирований в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов и проведении контртеррористических операций вооружением, военной техникой материально-техническими средствами должно быть организовано командиром соединения-формирователя. При этом обеспечение материальными ценностями будет происходить в соответствии с указаниями Генштаба или указаниями довольствующих органов по видам обеспечения».

«Истребование воинской частью-формирователем материальных ценностей, не предусмотренных доведенными расчетами обеспечения либо предназначенных в количестве, недостаточном для обеспечения организационных мероприятий, боевой подготовки, повседневной деятельности добровольческого формирования, а также для создания установленных запасов (в том числе на путь следования), производится по заявкам, представляемым в вышестоящие довольствующие органы по закрепленной номенклатуре материальных ценностей», – говорится в приложении к приказу.

Москва, Иван Бабурин

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