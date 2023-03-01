Кадыров заявил, что рад жить в «счастливое» и «историческое время»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в среду, 1 марта, заявил, что рад жить в «исторические, определяющее будущее положение России на политической карте мира», время.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Клянусь АЛЛАХОМ, я безмерно рад, что живу в это время! Кто-то называет его нелегким, кто-то драматичным, кто-то тяжким или сложным… Но больше я склоняюсь к мнению тех, кто считает его историческим, определяющим будущее положение России на политической карте мира».

«Моя оценка происходящего может удивить или шокировать кое-кого на первый взгляд, но время сейчас реально счастливое. Почему? Во-первых, потому что оно наступило бы в любом случае. И тогда во главе страны мог бы оказаться не Путин, спасающий огромную многонациональную страну и заодно все вменяемое человечество, а какой-нибудь либеральный слизняк. Тогда великому государству пришел бы неминуемый конец, а его многочисленные народы, брошенные на произвол судьбы (как когда-то Чеченская Республика после распада СССР), оказались бы в катастрофическом состоянии гражданского и межнационального противостояния. Истинное счастье – жить в стране, во главе которой стоит сильная и несгибаемая личность, способная сплотить и повести за собой весь народ на защиту исконных интересов государства. Во-вторых, на наших новых (старых) территориях в зоне проведения СВО мы не только боремся с бандеровским нацизмом и глобальным сатанизмом. В наше действительно нелегкое время именно здесь в кроваво-огненном месиве зарождается НОВАЯ РОССИЯ – Россия бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников. Здесь во главе с русским народом складывается та самая общность, на могучих плечах которой и будет построена уникальная Держава – та самая мечта, за которую мы сегодня проливаем кровь. Для этого нам нужна только Победа. Мы всем сердцем верим в нее, а значит, обязательно победим! Ибо сказано мудрецами: «Победы достоин только тот, кто больше в нее верит», – подчеркнул глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»