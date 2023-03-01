Боррель призвал ЕС выделить миллиард евро на закупки снарядов для киевского режима

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС сообщества в марте выделить €1 млрд на поставку оружия, запрошенного киевским режимом, – сообщает в среду, 1 марта, французское агентство AFP.

Агентство со ссылкой на документ ЕС пишет, что глава европейской дипломатии призвал на закупки для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм выделить средства из Европейского фонда мира. Это предложение будет обсуждаться министрами обороны ЕС на неофициальной встрече в Стокгольме 7 марта.

«Боррель предложил предоставить странам ЕС выгодную ставку возмещения расходов, до 90%, если боеприпасы будут доставлены до определенной даты. Еврочиновник отдельно подчеркнул важность совместных закупок для продолжения поставок оружия на Украину и указал на необходимость пополнения собственных запасов вооружений стран ЕС», – сообщает AFP.

Ранее сегодня немецкий журнал Der Spiegel также со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) разработала план из трех пунктов, который предусматривает увеличение поставок Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В одном из пунктов плана ЕК говорится о «долгосрочном увеличении европейских мощностей по производству боеприпасов».

Брюссель, Иван Бабурин

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