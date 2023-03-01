В США нет ни одного родителя, кто хочет гибели своего ребенка ради Украины

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в среду, 1 марта, заявила, что в Соединенных Штатах нет ни одного родителя, который хочет гибели своего ребенка ради защиты Украины, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что США следует отправлять своих сыновей и дочерей для защиты Киева, конгрессвумэн в своем микроблоге Twitter написала: «Нет ни одного родителя в Америке, который хочет, чтобы их сын или дочь умирали ради защиты украинской границы. Когда сыновья и дочери Украины или НАТО умирали, защищая границу Америки? Украина даже не является членом НАТО, поэтому я слабо себе представляю, зачем американцам вообще нужно защищать Зеленского».

Кроме того, ранее сегодня Марджори Тейлор Грин заявила, что именно США провоцируют продолжение конфликта.

«Я категорически против войны на Украине. Я хочу увидеть, что она закончилась. Я хочу, чтобы Россия и Украина сели за стол мирных переговоров и закончили эту войну. Но знаете, кто всем этим управляет? Это Америка!», – подчеркнула Грин, комментируя ситуацию на Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»