В Белом доме опасаются, что власти КНР могу собирать сведения об американцах через TikTok

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 1 марта, заявила, что администрация президента Джо Байдена считает, что популярная социальная сеть TikTok может быть использована Китаем для сбора сведений о гражданах США, – сообщают СМИ.

Карин Жан-Пьер, в частности, сказала: «TikTok представляет проблему. У нас есть опасения относительно этого. Они касаются сбора информации об американцах и потенциального риска для национальной безопасности. Попытки сбора данных американцев с помощью соцсети могут предпринимать власти Китая. У администрации США есть опасения относительно приложения TikTok».

На вопрос о том, может ли Байден запретить соцсеть, пресс-секретарь Белого дома не ответила, но заявила: «Я не буду углубляться в то, есть ли у него полномочия сделать это или нет» и добавила, что «сотрудники администрации TikTok не пользуются».

Ранее, в среду комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предоставляющий Джо Байдену полномочия запретить TikTok.

Вашингтон, Иван Бабурин

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